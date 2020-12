G20: Conte, Roma sarà sede del vertice 30 e 31 ottobre 2021

«Persone, pianeta, prosperità sono i tre pilastri della presidenza italiana del G20, le tre stelle polari che ci guideranno fino al vertice finale dei leader che ospiteremo il 30 e il 31 ottobre qui a Roma, nella città eterna, nella Capitale d'Italia, dove raccoglieremo i frutti di questo nostro impegno». Lo annuncia il premier Giuseppe Conte in un video in cui apre la presidenza del G20: parla davanti al Colosseo e sullo sfondo scorrono immagini delle bellezze d'Italia.

The Italian G20 Presidency officially begins today. We need to provide the necessary responses to the global challenges ahead of us. We will work together to build, today, the world of tomorrow, in order to hand our children a better Planet #G20Italy pic.twitter.com/GZeohy0StI

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 1, 2020