Fridays for future, davanti agli studenti al corteo spuntano i leader dei Cobas e i partigiani

Una marea di ragazzi e ragazze under 18. Roma strapiena di liceali, simpatici e contenti, a sostegno di Greta e del salviamo il pianeta. Ma in testa al corteo di Fridays for Future , vestito da teenager e con piglio da leader sopravvissuto a tante battaglie, ecco una vecchia conoscenza dell’Autonomia operaia degli anni ‘70 e di tante altre esperienze dell’estremismo di sinistra: Piero Bernocchi, leader dei Cobas. I quali tra bandiere rosse e slogan retrò, appesantiti dagli anni procedono come nonnetti in mezzo alla marcia della generazione Greta. E non sono i soli a produrre un effetto straniante agli occhi dei giovani partecipanti - “Rega, ma questi arrivano dall’ospizio?” - perché c’è anche qualche ottuagenario dell’Anpi con tanto di striscione: “Ora è sempre Resistenza”, gridano. Ma non hanno in tasca la giustificazione del ministro Fioramonti.