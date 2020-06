Fregate all'Egitto: dal cdm via libera alla vendita

Luce verde per la firma della Uama, l'Autorità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, ai contratti di vendita di due fregate all'Egitto, vicenda che aveva dato vita a un dibattito serrato, con la famiglia Regeni che aveva dichiarato di sentirsi «tradita» dal governo italiano.

Egitto, Italia dà il via libera alla vendita di due sue fregate Fremm



Nell'informativa del premier Giuseppe Conte in Consiglio dei ministri è stata sostanzialmente confermata la commessa, la firma dell'autorità competente «arriverà già nelle prossime ore», spiega una fonte di governo all'Adnkronos. Sul 'nodo' delle fregate Fremm, rivelano le stesse fonti, non ci sarebbero stati scontri o contrasti in Consiglio dei ministri.

Orfini

«Leggo che il consiglio dei ministri avrebbe dato via libera alla vendita delle fregate all'Egitto. Mi chiedo e chiedo a Dario Franceschini: la delegazione del Pd che posizione ha sostenuto?», lo scrive su Twitter Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico.

