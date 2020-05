Ultimo aggiornamento: 16:38

Una mobilitazione per il 2 giugno , Festa della Repubblica, per dare voce a tutti i cittadini italiani nel rispetto delle regole, aperta all'apporto di tutto il centrodestra. È quanto ha stabilito l'esecutivo di Fratelli d'Italia che si è riunito oggi in videoconferenza.Il progetto di Giorgia Meloni è ancora in fase embrionale, ma da quanto risulta a Il Messaggero l'idea è quella di organizzare nelle principali piazze italiane delle mini-manifestazioni statiche. Una sorta di flash-mob. Dipenderà molto dalle piazze opzionate il numero dei partecipanti. Anche perché rimarrà il divieto di assembramenti ed eventi pubblici.«A piazza del Popolo - raccontano fonti di Fdi - potremmo essere cento, magari, lontani dieci metri l'uno dall'altro». Ma questa è solo una parte dell'iniziativa perché poi tutte le immagini e i video confluiranno in un'unica piazza virtuale da dove si collegherà Giorgia Meloni per il comizio finale. Molto probabilmente questo luogo sarà uno studio televisivo a Roma.In questo modo, e rispettando tutte le prescrizioni vigenti in materia di coronavirus, «l'effetto complessivo sarà imponente». Con questa mossa Fratelli d'Italia entra in un campo che una volta era a esclusivo appannaggio del M5S. Anche perché i social saranno protagonisti.Nei prossimi giorni i vertici di Fdi comunicheranno alle prefetture interessate i luoghi scelti e poi l'organizzazione entrerà nel vivo. Quest'anno sarà un 2 giugno molto particolare. Come anticipato nei giorni scorsi da Il Messaggero la consueta parata delle Forze Armate lungo i Fori imperiali è stata annullata: sarà sostituita da una cerimonia ristretta all'Altare della Patria con le principali autorità istituzionali del Paese.