Martedì 11 Giugno 2024, 00:03

I più freddi hanno cominciato a tirare fuori le calcolatrici, i più emotivi si sono messi a piangere. È cominciata in Francia la campagna elettorale più breve e probabilmente più intensa e incerta della storia repubblicana: tre settimane per smentire, capovolgere o confermare i risultati del voto europeo di domenica che ha portato l’estrema destra al 40 per cento, e maciullato il partito del presidente Macron schiacciato al 14,6 per cento. Ieri, mentre tentava davanti ai cronisti un’analisi della decisione choc di Macron di sciogliere l’Assemblea, un deputato del partito di governo è scoppiato in lacrime. Senza precisare perché: se per lo sgomento di un’estrema destra alle porte del governo, o per l’avventatezza della decisione del presidente di andare ad elezioni anticipate. Stretto tra l’incudine di un Rassemblement National che punta a una “piattaforma” delle destre per espugnare l’Assemblée Nationale e arrivare al potere, e il martello di una sinistra alla ricerca di un Fronte popolare unito, Macron non vuole credere di essere finito in un vicolo cieco. È piuttosto una resa dei conti che cerca: oggi in Parlamento può contare su una maggioranza soltanto relativa di 239 deputati, l’obiettivo è confermarli (missione già non scontata) e cercarne altri, nell’area moderata dell’opposizione a destra e sinistra disposti a unirsi a lui per sbarrare il passo alle destre radicali unite. Ma i due blocchi antagonisti che schiacciano i macronisti al centro, hanno cominciato da subito grandi manovre per presentarsi uniti alla prova. C’è tempo fino a venerdì, quando dovranno essere presentate le liste, per sottoscrivere patti e alleanze. Il Rassemblement National (che attualmente conta 81 deputati in parlamento) ha messo sul tavolo il suo “piano Matignon”, dal nome della sede del governo francese. Il vice presidente del partito ha fatto sapere che non farà «alleanze» con altri partiti ma proporrà una «piattaforma elettorale» che si «rivolge a tutti». Il candidato premier Jordan Bardella ha addirittura lanciato un appello «all’unione nazionale contro Emmanuel Macron con l’ambizione di conquistare il potere».

«E’ difficile vincere da soli - ha detto Bardella - abbiamo bisogno di unirci». Tra i primi a presentarsi alla sede del partito per “tendere la mano”: Marion Marechal Le Pen, nipote secessionista di Marine Le Pen, passata dai rivali-fratelli sovranisti di Reconquete di Zemmour, che domenica hanno raccolto un deludente ma adesso utile, cinque per cento dei voti. Per vincere Bardella avrà bisogno di andare oltre i tradizionali vicini identitari, patrioti, o euroscettici, cercando di sedurre, in particolare, tra le file della destra neogollista dei Républicains. Ieri sera, in diretta tv, è toccato a Marine Le Pen lanciare l’operazione fronte anti-Macron invitando tutti quelli che ne hanno abbastanza del presidente ad unirsi a loro: «Fare un’unione significa avere una “carta” con una serie di punti politici sui quali ognuno può mettersi d’accordo. Su questo stiamo lavorando». Bardella ha confermato la linea della mano tesa ai Républicains in serata: «Ci sono state discussioni con dei dirigenti dei Républicains ai quali voglio tendere la mano». Se Bardella è il candidato ufficiale premier del RN, Le Pen ha già colto l’occasione per dirsi pronta a lanciarsi (sarebbe la quarta volta) alla corsa per l’Eliseo nel 2027.

Pagelle elezioni, chi vince e chi perde? Marine Le Pen-Bardella da 9, promossi Meloni, Wilders e Magyar. Bocciati Orban e Scholz

INTESE A SINISTRA

Prove generali di alleanza anche a sinistra, dove si cerca l’intesa per un grande Fronte Popolare tra i radicali della France Insoumise, i socialdemocratici ora guidati da Raphael Glucksmann (reduce da un ottimo terzo posto domenica), gli Ecologisti e i comunisti. Se i radicali della France Insoumise potrebbero mettere da parte il troppo diviso Mélenchon a favore di François Rufin, Glucksmann ha precisato le condizioni per un patto: «sostegno totale alla costruzione europea, sostegno totale alla resistenza ucraina, rifiuto o abrogazione della riforma delle pensioni e della legge sull’immigrazione, accelerazione della transizione ecologica, rifiuto della brutalizzazione della vita politica». Glucksmann ha anche tirato fuori un nome di possibile candidato premier delle sinistre unite: «Penso a Laurent Berger (ex segretario del sindacato moderato CFDT, ndr) che ha incarnato la battaglia contro la riforma delle pensioni, uomo di una responsabilità grande quanto l’irresponsabilità del nostro attuale presidente». Per iniziare, la sinistra ha annunciato la costituzione di candidature comuni al primo turno delle elezioni legislative.

Intanto continua il conto alla rovescia per le Olimpiadi, con la cerimonia di apertura due settimane dopo il secondo turno. La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha messo in guardia: «Il timing è decisamente preoccupante».