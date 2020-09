Elezioni regionali Marche, chi è Francesco Acquaroli

Francesco Acquaroli, 46 anni, deputato di Fratelli d’Italia, è il nome su cui Giorgia Meloni ha puntato per cercare il ribaltone nella regione “rossa”, ottenendo l’appoggio del centrodestra. È sostenuto da Lega, Fd’I, Forza Italia, Unione di Centro, Movimento per le Marche e Civici con Acquaroli.



Francesco Acquaroli nato a Macerata nel 1974 è laureato in Economia e amministrazione dell'impresa. Già sindaco di Potenza Picena dal 2014 al 2018, ricopre attualmente la carica di deputato tra le file di Fratelli d'Italia ed è componente della commissione parlamentare per le questioni regionali.