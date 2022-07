Francesca Pascale: «Se vincono i sovranisti via dall'Italia subito, addio sogni e speranze»

Via dall'Italia se i sovranisti vincono le elezioni: parola di Francesca Pascale. L'ex compagna di Silvio Berlusconi, che lo scorso 2 luglio ha celebrato l'unione civile con la cantante Paola Turci, dice la sua dalla California sulle prossime elezioni politiche in Italia con un post su Instagram. La Pascale, che nella foto pubblicata mostra un pacco di cannabis naturale, scrive: «Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti». Seguono gli hashtag: «#maiconisovranisti, #viadallitaliasubito, #elezioni2022».

Francesca Pascale: «Mai con i sovranisti»

L'affondo alla destra italiana è corredato dalle emoji della bandiera arcobaleno e di quella transgender. Il messaggio della Pascale è forte e chiaro: se il prossimo 25 settembre alle elezioni dovessero spuntarla quelli che lei chiama «sovranisti», battaglie come quella per la legalizzazione delle droghe leggere o per i diritti Lgbt sarebbero perse in partenza. Motivo per cui - ci tiene a far sapere - andrebbe via dell'Italia. Almeno lei che che può.