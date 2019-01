FI: stipendi parlamentari legati al reddito dichiarato prima dell'elezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ha perfettamente ragione il collega Sestino Giacomoni quando propone di parametrare lo stipendio deiparlamentari allo stipendio che si percepiva prima di essere eletti. Molti parlamentari grillini, prima di entrare al Senato e alla Camera, non facevano dichiarazione dei redditi, quindi si deve desumere che non lavorassero. Se vogliamo ridurre le spese della politica e i costi del Parlamento ancoriamo quindi l'indennità di parlamentare al redditodichiarato prima dell'elezione. Così vediamo chi si è sempre rimboccato le maniche lavorando, e chi no». Lo afferma il deputato di Forza Italia Maurizio Carrara, che di professione è imprenditore.«Sono i grillini - aggiunge Carrara - ad essere i veri professionisti della politica perché vivono di stipendio pubblico. Senza di quello non saprebbero che fare, tanto è vero che vogliono abolire il limite dei due mandati per fare i politici a vita. I parlamentari grillini hanno fregato i loro elettori illudendoli di dargli 780 euro di reddito di cittadinanza, ma l'importo sarà molto inferiore e soltanto per alcuni. Nel frattempo, deputati, senatori, ministri e sottosegretari Cinque stelle guadagno stipendi che nella vita reale non avrebbero mai percepito perché non hanno alcuna capacità e alcun merito. L'unica abilità che hanno - conclude Carrara - è quella di ingannare i cittadini ma durerà ancora per poco».