Berlusconi alle consultazioni da solo? La difficile giornata di FI: dal veto su Ronzulli al «vaffa» a La Russa

Il veto su Ronzulli, il non-voto a La Russa con annesso «vaffa» di Berlusconi e infine l'ipotesi di andare alle consultazioni in solitaria. È stata una giornata piuttosto complessa quella appena conclusa per Forza Italia e, di conseguenza, tutto il centrodestra. Il Cav mostra i primi segni di insofferenza verso gli alleati di coalizione: ha annunciato di non voler proseguire il braccio di ferro per portare Licia Ronzulli nella squadra di governo, ma specificandoo che «mettere veti non va bene».

I parlamentari di Forza Italia, dopo una riunione a sorpresa, hanno deciso all'ultimo momento di non votare alla prima chiama per l'elezione del presidente del Senato (ad eccezione di Berlusconi e Casellati). La Russa vince lo stesso, ma in un momento di tensione si becca un «vaffa» dal Cavaliere.

Centrodestra, cosa sta succedendo con FI?

Un altro fatto, poi, è che la maggioranza parte «monca, perdendo pezzi», cioè senza i voti di FI, come fa notare un senatore della Lega che si sfoga al telefono, subito dopo il voto, dicendo che «in ogni caso abbiamo fatto una figura di m***, altro che dimostrazione di unità...».

«Veramente - ribatte un big di Fratelli d'Italia che vuol restare nell'anonimato - la vicenda si può anche leggere in un altro modo e cioè che dell'opposizione si può dire tutto tranne che sia compatta e leale. Alla prima prova non solo si dividono, ma neanche hanno il coraggio di confessarselo...».

Forza Italia, spiegano fonti del partito, starebbe valutando di andare da sola alle consultazioni al Quirinale che il presidente della Repubblica avvierà per la formazione del governo.