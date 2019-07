Fontana ministro per gli Affari europei, Conte: lieto di accettare proposta di Salvini

«Stiamo attendendo di vedere se il nodo sarà sciolto, l'Europa è importante, non è solo l»economia«. Così Lorenzo Fontana, arrivando al ministero dell»agricoltura, rispondendo a chi gli chiede se è fatta per il suo passaggio agli affari europei. «Ho letto di Conte e ho sentito di Salvini che ringrazio» per la fiducia sul mio nome, conclude Fontana.

ministro per gli Affari. Il premier Giuseppe Conte a margine di un evento a Roma ha detto di essere «ben lieto di accettare la proposta di Salvini».