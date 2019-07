Fondi russi alla Lega, Salvini: «Riferirò in Parlamento». I pm: «Non serve sentire il vicepremier»

Nessuna necessità di sentire Salvini nell'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, è il procuratore capo di Milano Francesco Greco che risponde seccamente a chi gli chiede se il vicepremier sarà sentito: «Assolutamente no», spiega Greco.

Intanto, Matteo Salvini ha annunciato che riferirà in Parlamento durante il question time. «Certo che vado in Parlamento. È il mio lavoro. Ci vado bisettimanalmente e per il question time durante il quale rispondo su tutto lo scibile umano, sempre», ha spiegato da Genova.

D'accordo anche Di Maio, che sulla questione si è pronunciato da Bologna, all'inaugurazione dell'Hub di Poste Italiane. «Secondo me Salvini deve andare a riferire in Parlamento sulla questione Russia. Sono sicuro che ci andrà e così ci darà anche modo come maggioranza di difenderlo - spiega Di Maio - Soprattutto se si ritiene di essere strumentalizzati, ben venga un chiarimento in Parlamento perché parlare davanti al Parlamento è l'occasione per chiarire non ai parlamentari ma agli italiani».

«Chi vuole incontrare i sindacati lo può fare, quello che però mi dà noia in questo momento, è che lo si faccia per sviare da una questione molto più grande che è quella di un vice primo ministro che secondo me deve andare a riferire in Parlamento sulla questione Russia».



