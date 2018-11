Fondi ai partiti, approvato all'unanimità alla Camera un emendamento dell'opposizione

Accade raramente in Parlamento: è stato approvato all'unanimità un emendamento dell'opposizione. E' accaduto nell'ambito della discussione alla camera sul disegno di legge anticorruzione. Tutti i deputati, a partire da quelli della maggioranza, hanno votato a favore dell'innanlzamento da 1.000 a 3.000 euro della soglia di contributi oltre la quale è necessaria la sottoscrizione in originale di una dichiarazione per i finanziamenti a partiti, parlamentari e candidati. L'emendamento è stato presentato dal deputato Pd Stefano Ceccanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA