Fisco, Salvini: «È il momento di tagliare le tasse, serve pace fiscale»

«Dopo il covid, la guerra, è il momento di tagliare le tasse non di aumentarle sulla casa, sull'affitto o sui risparmi e i titoli di stato». Così Matteo Salvini, uscendo dalla Cassazione dove ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare sulla maternità surrogata. «Porteremo da Draghi - dice - anche un'idea di pace fiscale, le cartelle esattoriali rischiano di buttare nella disperazione milioni di famiglie e imprese».

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Catasto, affitti e risparmi, Draghi: «Le tasse non... ECONOMIA Il nuovo DEF: revisione al ribasso PIL al 3,1% ma deficit... POLITICA Salvini: «No ad aumento tasse, come centrodestra chiesto...

Letta: «Fisco, chi vuol far cadere il governo va cercato a destra»

«Dopo 2 anni di Covid, con una guerra in corso che speriamo finisca prima possibile, con la benzina alle stelle e le bollette di luce e gas fuori controllo, è il momento di tagliare le tasse, non aumentarle, non di ipotizzare un aumento di tasse sulla casa, sull'affitto o sui risparmi dei titoli di Stato. Quindi porteremo un'idea di sostegno alle famiglie e alle imprese e dal mio punto di vista anche un'idea di pace fiscale». «Quindi ipotizzare di aumentare anche solo una tassa in questo momento storico è assolutamente sbagliato».

«Io sono ottimista, noi lavoriamo per eliminare i problemi non per crearli». E quanto si è limitato a rispondere Salvini, ai cronisti che gli chiedevano che cosa farà il suo partito nel caso in cui venga posta la fiducia sulla delega fiscale. «C'è tutto il centrodestra che ha la stessa posizione e che è maggioranza in commissione. Qua c'è la maggioranza del governo che dice “Non ipotizziamo aumenti di tasse”. Letta dovrebbe leggere i documenti che vota, perché se si leggono si capiscono e poi si votano. Una revisione del catasto aggiornato ai livelli di mercato porta le case a valere di più e quindi gli italiani a pagare di più e il passaggio al sistema duale significa eliminare tutte le aliquote marginali quindi la tassazione sui bot, sugli affitti, la flat tax. Non è il momento di ipotizzare aumenti di tasse, soprattutto su un bene che per gli italiani è sacro come la casa. Quindi invito Letta a rispondere nel merito, non a far politica».