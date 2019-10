Firme false M5S, chiesta la condanna dei 14 imputati

Arriva la richiesta di condanna nell'inchiesta sulle firme false M5S. La procura di Palermo ha chiesto la condanna a pene comprese tra un anno e 6 mesi e 2 anni e 3 mesi dei 14 tra attivisti e ex deputati regionali e nazionali dei 5 Stelle e di un cancelliere del tribunale per la vicenda delle firme false presentate nel 2012 a sostegno della lista del Movimento per le comunali. Sono accusati a vario titolo di falso e violazione della legge regionale del '60 sulle consultazioni elettorali.

