Elezioni Europee 2024, capelli verdi e chili in meno sulla bilancia: i politici riscoprono i fioretti in vista del voto

Per alleggerire i toni all'alba delle elezioni, ma forse anche per sembrare più incisivi agli occhi degli elettori, in questa tornata eletorale i politici stanno riscoprendo il rito dei fioretti.

La politica torna a promettere pegni da incassare subito dopo il voto dell'8 e del 9 giugno.

Ma il punto di partenza per i più è il look: c'è chi promette di tingersi il ciuffo di verde,chi i capelli biondi o chi di perdere qualche chilo

Ciuffo verde

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, in un'intervista a Rai Radio 1 su Un giorno da pecora, ha dichiarato a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, che è sicuro che «alle elezioni europee noi supereremo il 5 per cento. E, se non succede, prometto che mi tingo una ciocca di capelli di verde».

«Mi faccio bionda»

Punta al cambio look anche Alessia Morani, l’ex parlamentare pesarese del Pd, ora candidata alle europee: «Se vengo eletta al Parlamento europeo mi faccio bionda, non l’ho mai fatto prima ma in caso di elezione prometto di tingerli». Lo dice a Rai Radio1, sempre a Un Giorno da Pecora.

Meno chili sulla bilancia

Non è da meno Stefano Bonaccini, che punta a dimagrire otto chili : «Se vengo eletto, datemi un paio di mesi per riuscirci: ne peso 88, arriverò a pesarne 80». Star indiscussa dei voti e fioretti, magari anche per il governatore uscente dell’Emilia-Romagna, tornerà a far parlare di sé anche la Madonna di San Luca, che si raggiunge faticosamente a piedi salendo, e non poco, dal centro di Bologna.

Tinta rossa

Matteo Richetti, capogruppo di Azione a Montecitorio, punta a una tinta dei capelli più audace: «Mi tingo di rosso se e Azione non arriva al 4 per cento»



Salvini e il fumo

Innumerevoli le volte che Matteo Salvini, all’alba della sua ascesa politica, annunciò l’intenzione di smettere di fumare; Un po' come Zeno Cosini, anche il leader della Lega non è mai riuscito a sancire l'eterno addio della sigaretta. «Il tre aprile smetto di fumare», annunciò trionfale il leader della Lega subito dopo il clamoroso sorpasso ai danni di Forza Italia alle Politiche del 2018. Ma la vigilia di Natale successiva era davanti ai suoi follower, a testa bassa: «È una cosa da scemi fumare.E scemo io che ho ricominciato. Ma capitemi, è un periodo complicato».