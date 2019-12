Il ministro Fioramonti verso le dimissioni: in manovra troppo poco per la Scuola

Sta per saltare unnel governo rosso giallo. Il primo membro dell’esecutivo Conte che va via è, titolare del dicastero dell’. I 3 miliardi miliardi per la scuola, in, non ci sono. Ce ne sono poco meno di un paio. Mancano quindi i fondi senza i quali Fioramonti aveva parlato digià quand’era solo sottosegretario. Ora l’addio sembra imminente, forse prima di Natale.Gli potrebbe succedere, sempre M5S e presidente Antimafia, e sarebbe questa scelta da parte di Di Maio un modo per placarne le bizze da frondista o da critico. Intanto Fioramonti voterà la fiducia alla manovra di Bilancio ma avrebbe informato il premier Conte e Di Maio che poi lascia per una questione di “coerenza”.Il ministro ha ripetuto più volte, a molti, che deve mantenere la parola. Anche perché il messaggio è sempre stato chiaro: le dimissioni senza quei miliardi sono state ribadite in decine di interviste e occasioni. E così il governo perde per la prima volta un ministro. E c’è sempre una prima volta.