Il santino elettorale del regista Paolo Virzì per il deputato dem Filippo Sensi

Un "santino" elettorale firmato Paolo Virzì non capita tutti i giorni. E invece è il regalo che il regista toscano di successi come Ovosodo, Caterina va in città o Notti magiche, ha voluto fare a Filippo Sensi. Il deputato dem è candidato al plurinominale del Senato P02 nel Lazio (che significa tutto il Lazio tranne Roma città) e nel P01 Campania (che significa Napoli e varie altre città lì vicino - costiera amalfitana compresa).

Il suo impegno sui temi del sociale (sua, tra le tante, l'iniziativa per il bonus psicologo) lo ha fatto apprezzare anche fuori dal palazzo. Di qui il regalo di Virzì, che lo ritrae con una penna in pugno e la scritta: "Sensi mostra l'arma segreta (micidiale)". Il deputato, infatti, proprio come il regista toscano, ha un talento per il disegno, e i suoi schizzi hanno immortalato in questi anni colleghi e avversari in sketch degni di un vero vignettista.