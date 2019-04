Migranti, il figlio di Tria è nel team della Ong Mediterranea: «Salva più vite possibile»

Stefano Tria, il figlio del ministro del Tesoro Giovanni Tria, fa parte del team della Mare Jonio, la nave della Ong Mediterranea Saving Humans. La conferma arriva direttamente dall'organizzazione non governativa che su Twitter scrive: «Stefano Tria è uno di noi e fa quello per cui Mediterranea è nata: salvare e salvarci da questo orrore».

La Ong Mediterranea conferma così la notizia - pubblicata oggi da 'La Verità' - della presenza del figlio del ministro dell'Economia a bordo della barca a vela che supportava la Mare Jonio, nave umanitaria che lo scorso 19 marzo è approdata a Lampedusa con 48 migranti soccorsi. «Non ci siamo mai posti il problema - spiega la ong - di chi ognuno di noi sia figlio o parente, ma di cosa possiamo fare per salvare quante più vite umane possibile».

Non ci siamo mai posti il problema di chi ognuno di noi sia figlio o parente, ma di cosa possiamo fare per salvare quante più vite umane possibile. Stefano Tria è uno di noi e fa quello per cui #Mediterranea è nata: salvare e salvarci da questo orrore.#SavingHumans — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 3 aprile 2019

Vi ricordate la vela "civetta" che accompagnava la #MareJonio di @RescueMed?

A bordo come secondo skipper Stefano Paolo Tria, figlio del Ministro #Tria. pic.twitter.com/FyB5k37TdX — Francesca Totolo (@francescatotolo) 3 aprile 2019

Laureato in Cinema presso la Facoltà di Roma Tre, dopo una carriera decennale come operatore e operatore di ripresa dal 1999, Stefano Tria è uno skipper che ha al suo attivo una traversata del Pacifico (2015, dalla Polinesia francese alle Fiji), numerose regate ed esperienza per trasferimenti nel Mediterraneo e imbarchi per armatori.