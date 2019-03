Gandolfini, la figlia Maria: «Mio papà dice che andrò all’inferno»

«Quando mi sono separata, mio padre mi disse che sarei andata all’inferno. E da quel momento non ha più voluto vedere i miei 4 figli. Anzi, mi assicurò che sarei finita tra le fiamme». Invece Maria Gandolfini, 36 anni, si trova qui a Verona, alla contromanifestazione, e c’è anche un bel sole. «Sì, per me era giusto partecipare. Per anni sono stata succube di mio padre: un dittatore. Ma non solo come me». E con chi? «Noi siamo sette figli adottati, ci ha sempre nascosto perché ci avesse adottato a tutti. Mi ha fatto vivere nell’incubo per una vita, e tante cose non posso raccontarle, ma alla fine mi sono ribellata. Ma ora sono senza lavoro». E perché? «Era la sua segretaria. Ma quando ho deciso di lasciare mio marito, mi ha licenziato. Così. Su due piedi. In queste ore sto provando a contattarlo, ma non mi vuole sentire, si rifiuta di vedermi». Lei lo sta attaccando in ore molto delicate, si sarà arrabbiato. «Eh, no! Io sono sempre stato coerente». Tra poco è atteso l’arrivo di Matteo Salvini: le piace il leader della Lega? «Sicuramente è più avanti di mio padre sui diritti delle donne. E questo lo apprezzo. Come non dispiacciono nemmeno le posizioni dei grilli». Dei grilli? «Sì dei grillini, loro insomma. Io non mi intendo di politica». Chi voterà alle Europee? «Non lo so forse non voterò. La verità è che tutti i partiti sono moderni rispetto alle idee di mio padre, che mi augura di finire all’inferno».



