Papa Francesco e Giorgia Meloni: l'Italia ha bisogno di speranza e di figli, donne costrette a scegliere tra lavoro e maternità

Roma - «Le più danneggiate sono proprio loro, giovani donne spesso costrette al bivio tra carriera e maternità, oppure schiacciate dal peso della cura per le proprie famiglie, soprattutto in presenza di anziani fragili e persone non autonome». Papa Francesco parla dal palco dell'Auditorium della Conciliazione agli stati generali della natalità. Accanto a lui c'è la premer Giorgia Meloni che annuisce. Si capisce che c'è intesa. «Dalla crisi non si esce da soli ma uniti». Applausi. Prima del discorso ufficiale il pontefice si è lasciato andare ad un ricordo personale che lo ha colpito e che, a suo parere, rende bene la fotografia di una Italia con pochi bambini. «Mi si è avvicinata una signora di 50 anni e mi ha chiesto di benedire il suo bambino. Poi ha aperto la borsa e ho visto un cagnolino. Ho perso la pazienza e le ho detto che tanti bambini hanno fame».

La Meloni che lo ha preceduto ha ripetuto gli stessi concetti, insistendo sul fatto che bisogna creare un nuovo clima basato dalla speranza. Papa Francesco, in buona sostanza, ha chieso all'Italia misure e politiche tali da rendere i giovani capaci di mettere in cantiere una famiglia. Cosa che oggi è sempre più difficile per gli evidenti ostacoli «che interpellano la politica, perché - sottolinea il Pontefice - è sotto gli occhi di tutti che il mercato libero, senza gli indispensabili correttivi, diventa selvaggio e produce situazioni e disuguaglianze sempre più gravi.

E ancora, per descrivere il contesto in cui ci troviamo, penso a una cultura poco amica, se non nemica, della famiglia, centrata com’è sui bisogni del singolo, dove si reclamano continui diritti individuali e non si parla dei diritti della famiglia. In particolare, vi sono condizionamenti quasi insormontabili per le donne». Ad un tratto ripete che i figli ormai li fanno le famiglie benestanti per via dei costi che comporta: «con la conseguenza che solo i più ricchi possono permettersi, grazie alle loro risorse, maggiore libertà nello scegliere che forma dare alle proprie vite. E questo è ingiusto, oltre che umiliante».

“La nascita dei figli, infatti, è l’indicatore principale per misurare la speranza di un popolo. Se ne nascono pochi vuol dire che c’è poca speranza. Ho saputo che lo scorso anno l’Italia ha toccato il minimo storico di nascite: appena 393 mila nuovi nati. È un dato che rivela una grande preoccupazione per il domani” sottolinea il Papa che si scusa per non parlare in piedi ma da seduto. Il dolore della gamba lo affligge ancora.