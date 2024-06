Fidias, chi è lo youtuber votatissimo a Cipro: 24 anni, non ha un partito e un programma

Potrebbe ottenere un seggio nel Parlamento europeo. Ma di politica, per sua stessa ammissione, non si è mai interessato. O meglio, non si era mai interessato fino alla candidatura alle elezioni europee. Stiamo parlando di Fidias Panayiotou, in arte semplicemente Fidias, lo youtuber che a Cipro ha ottenuto una valanga di voti e che punta con decisione a un posto a Bruxelles. Per il suo Paese i seggi a disposizione in Europa sono 6 e uno potrebbe essere proprio il suo.

Chi è Fidias, lo youtuer candidato a Cipro

Fidias ha 24 anni, su YouTube vanta oltre 2,6 milioni di follower (più degli abitanti di Cipro) ed è molto attivo anche su Instagram e TikTok. La sua carriera social parte nel 2019, con la pubblicazione di video in cui realizza "challenge": imprese bizzarre, al limite del possibile, come «vivere in aeroporto gratis per 10 giorni», «abbracciare Elon Musk», o «sopravvivere 5 giorni senza dormire».

Nessun partito e nessun programma

Insomma, un personaggio che con la politica c'entra poco o nulla.

A gennaio, annunciando di volersi candidare, dichiarò: «Non ho mai votato in vita mia: una sera mi sono detto che se non voterò mai e non mi interesserò mai, al potere ci saranno sempre gli stessi nerd, e così ho detto “basta!”». Ad aprile, presentando ufficialmente la sua candidatura, ha detto: «Mi candido da indipendente perché non voglio adattarmi agli schemi e per dimostrare che non ho interessi di partito».

Ma qual è il suo programma? Nessuno lo sa. Fidias ha spiegato di esserso candiato non per vincere, ma per motivare i giovani a interessarsi alla politica. Altro non si sa, perché lui non ne ha mai parlato. Una volta ha indossato una maglietta con il logo di "Next Generation Eu", il cosiddetto Recovery Fund.

Cipro, gli exit poll

-Secondo la stima del Parlamento Europeo sulla base dei dati nazionali a Cipro sembra proiettato ad aver un seggio il partito di estrema destra del Fronte Popolare Nazionale (Elam), costola cipriota di Alba Dorata, assente al Pe a valle del voto del 2019: l'Eurocamera parla di due seggi per gli indipendenti, dei quali uno andrebbe ad Elam e l'altro allo youtuber indipendente Fidias.

I conservatori del Raggruppamento democratico, Disy (Ppe) si confermano primo partito con il 23,80% (ma erano al 29% nel 201). Il Partito Riformatore dei Lavoratori Akel (Sinistra) al 23,1% (era al 27,49%), Fidias (indipendente) al 14,7%. Il Partito democratico Diko all'11,8% (S&D), dal 13,8% del 2019. L'estrema destra del Fronte Popolare Nazionale Elam al 10,4%, rispetto all'8,25 del 2019. Il partito socialista Edek scende al 6,4%, dal 10,58% del 2019. La proiezione sui seggi vede dunque una conferma di 2 eurodeputati per il Ppe, un calo da 2 a 1 per S&D, si conferma un seggio per la Sinistra.