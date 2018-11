Scontro in aula, Fiano a Conte: «Che fa mi aspetta fuori?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se il presidente Conte con il suo gesto voleva dirmi 'la aspetto fuori...' vorrei che mi venga spiegato». Così Emanuele Fiano, che accusa il premier di avergli fatto un gesto con il dito mentre stava intervenendo contestando il governo. Mentre Fiano dice questa frase, Conte fa con la mano il gesto come a significare «ma che sta dicendo?».«Eccola qua la photopportunity, il governo in forze compare in Aula, come neanche alla Terra dei Fuochi. L'incidente di ieri è stato troppo grave per non dimostrare di fronte a tutti la propria finta compattezza. Di giorno uniti sui banchi del governo, di notte #FranchiTiratori». Lo scrive su twitter Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, postando la foto dei banchi del governo della Camera, dove siedono vicini il presidente Conte, i due vicepremier Di Maio e Salvini e il ministro Bonafede.