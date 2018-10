M5S, al Circo Massimo la birra da 7 euro e il bicchiere-gadget a 5 stelle che si restituisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una birra, per favore. "Prego, sono 7 euro". Sette euro una birraccia? "Sì - risponde l'attivista del bar - ci sono 3 euro per il bicchiere di plastica, che è anche un bel gadget del movimento, ma se lo volete restituire vi ridiamo indietro i 3 euro".Uno stand e addetto alla restituzione, ma nessuno ha il coraggio di farla, perché potrebbe apparire prova di scarso amore per M5S. I più temerari però lo restituiscono, ma con le scuse più improbabili. Una signora, da Padova: "Non posso portare a casa questo bicchiere, perché la mia è una home-plastic-free". Un altro: "Mia figlia è allergica alla plastica" (e da bravo papà si riprende i 3 euro). Un giovane, con inflessione napoletana (tendenza Fico): "Vi restituisco il bicchiere ma mi dispiace proprio assai. Ho paura però che se lo svaligiano casa e lo rubano, magari lo buttano a mare e io divento complice e di un disastro ecologico". Prende i 3 euro, e si va a fare un'altra birra.