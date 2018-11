La Camera compie 100 anni, festa con pochi leghisti e molti grillini

Pochi leghisti. Molti grillini. Tanti giovani sugli scranni e applausi per il presidente Mattarella. Ecco la celebrazione dei 100 anni dell’aula di Montecitorio. Viene proiettato un film Rai sulla storia del Parlamento. Parlano gli storici e parla il presidente della Camera, Roberto Fico. Le figure storiche più applaudite, in queste rievocazioni, sono state Giacomo Matteotti e Aldo Moro. Qualcuno applaude anche Bettino Craxi quando compare nel video con il suo famoso discorso del ‘92 sui finanziamenti illegali ai partiti. Applaudono in pochi, altri non lo farebbero mai, ma la nostalgia per la Prima Repubblica - data anche l’età dei presenti, piuttosto alta - sembra essere il mood dominante. Ultimo aggiornamento: 12:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA