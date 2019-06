Ferrara, vince la Lega: Fabbri sindaco, scalza la sinistra dopo 70 anni

Ferrara, dopo oltre 70 anni di guida di centrosinistra, passa alla Lega. Ferrara, infatti, storica roccaforte della sinistra, passa al centrodestra: il candidato leghista Alan Fabbri è stato eletto sindaco con il 56,77% dei voti, secondo i dati diffusi dalla piattaforma Eligendo del Viminale. Il candidato di centrosinistra Aldo Modonesi prende invece il 43,23% dei voti.

Ballottaggi: Lega conquista Ferrara, Biella e Forlì. Pd a Livorno, Rovigo e Cesena. Campobasso al M5S



«È una vittoria storica, non solo per Ferrara, ma anche per tutta l'Emilia-Romagna». Sono le prime parole da sindaco di Alan Fabbri, il leghista che ha conquistato Ferrara, strappando la città al centrosinistra per la prima volta dal Dopoguerra.

«È la vittoria di una squadra - ha detto Fabbri, accompagnato dalla sottosegretaria Lucia Bergonzoni e da Vittorio Sgarbi - che ha costruito un progetto per la città. Credo che questo risultato, insieme a quello di Forlì, sia una chiave di volta anche per le prossime elezioni regionali».