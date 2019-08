Camera dei Deputati chiusa per ferie: 38 giorni di stop per i parlamentari

Trentotto giorni di stop: la Camera dei deputati va in vacanza, con l'ok di tutti i partiti. La prossima riunione di Montecitorio, infatti, è in programma il 9 settembre. Diversa la situazione del Senato, che lavorerà una settimana in più per licenziare il decreto Sicurezza bis, tra il 5 e il 6 agosto.

Parlamentari con il trolley lasciano la Camera

L’Aula si è riunita ieri, primo agosto, e riaprirà i battenti il 9 settembre. La prima votazione, sulla proposta di legge per il taglio dei parlamentari, è prevista per il 10 settembre.



Andando a scorrere le chiusure degli anni passati, il record è del 2017, quando i giorni di ferie furono 40. Nel 2013, invece, il record "positivo", con "appena" 27 giorni di vacanza.

