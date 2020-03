© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Facendo seguito a quanto illustrato dai Capigruppo di Camera e Senato al Presidente Contenella riunione di ieri, la delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Ue ha depositato una proposta di risoluzionecontenente la richiesta alla Commissione Ue di adottare alcune misure urgenti per sostenere l'economia». Lo dichiarano il Capodelegazione di Fratelli d'Italia-ECR Carlo Fidanza e il Co-Presidente del gruppo ECR Raffaele Fitto.La risoluzione firmata anche dai colleghi Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli.Tra le richieste «un imponente piano per il rilancio degli investimenti pubblici negli Stati membri maggiormente colpitidal Coronavirus anche tramite il finanziamento della Bei; lo scorporo delle spese per investimenti e quelle per fronteggiare l'emergenza dal calcolo dal rapporto Deficit/Pil; la possibilità per gli Stati membri di destinare una parte dei fondi europei 2014/2020, non ancora spesi, all'emergenza Coronavirus senza necessità di cofinanziamento nazionale». La delegazione degli europarlamentari FdI precisa che «in questa situazione di crisi per l'economia serve un vero e proprio "bazooka" anti-coronavirus».