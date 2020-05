Fase 2, Conte: regole flessibili per ristoranti, parrucchieri e spiagge. Regioni divise, muro dei Comuni

I protocolli Inail saranno flessibili. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è venuto incontro alle perplessità dei governatori riuniti ora nella conferenza Stato-Regioni. Questo significa che le distanze raccomandate dall'Inail e dall'Istituto superiore di sanità per la riapertura delle attività commerciali potranno essere in qualche modo modificate dalle regioni con parametri discrezionali.

È il caso per esempio delle regole imposte ai ristoranti nel piazzare i tavoli nei locali, ma anche ai barbieri e soprattutto agli stabilimenti balneari. Ma su questa proposta durante il vertice è emerso il no della Lombardia: «Servono protocolli uguali per tutti», ha detto il governatore Attilio Fontana. Una linea condivisa anche da Antonio De Caro, presidente dell'Anci e sindaco di Bari.



Ultimo aggiornamento: 12:55

