Fase 2, Zaia: «Riaprire dal 4 maggio, forse anche prima». Fontana: «Spalmare il lavoro su 7 giorni»

Se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico sul coronavirus, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, aggiungendo che «dal 4 maggio dobbiamo essere tutti pronti con dispositivi, regole, ovviamente negoziati con il mondo delle parti sociali e quello dei datori di lavoro. A me risulta che questo lavoro si stia facendo a livello nazionale con questa prospettiva. Non escludo che alcune attività possono essere anche messe in una griglia di partenza, magari, un pò prima. Immagino che la dead line sia il 4 maggio».

Per una ripartenza "in sicurezza" delle attività produttive c'è l'ipotesi di spalmare il lavoro non su cinque ma su sette giorni: «scaglionare il lavoro magari su 7 giorni anziché su 5, con orari di inizio diversi per evitare l'utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce» ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana parlando in Consiglio regionale. «Sono tante le proposte degli scienziati e dei tecnici che siederanno con noi domani al Tavolo dello Sviluppo», ha aggiunto Fontana.

Anche per il leader della Lega, Matteo Salvini, la regione e il Paese devono ripartire. Fontana si spinge oltre. «Per giorni ci hanno raccontato, anche dal governo, che la Lombardia doveva fare di più e da sola. Ora, dopo che la Regione ha lanciato una proposta per riaprire le attività con attenzione e buonsenso, da Roma parlano addirittura di fughe in avanti». Lo dichiara il governatore lombardo Attilio Fontana, in un post su Facebook. «Non inseguiamo le polemiche - scrive Fontana - ma badiamo alla sostanza: molti altri Paesi europei sono già ripartiti, è necessario ragionare subito del nostro futuro».​ Per una ripartenza in sicurezza delle attività produttive c'è l'ipotesi di spalmare il lavoro non su cinque ma su sette giorni: «Scaglionare il lavoro magari su 7 giorni anziché su 5, con orari di inizio diversi per evitare l'utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce», dice ancora Fontana.

Zaia qundi sulla stessa linea. «La valutazione che fa Fontana è legittima anche perchè la fa alla luce di tutti i provvedimenti che vuole adottare rispetto alle aperture». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, sull'ipotesi avanzata dal presidente della Lombardia di uno stop al lockdown il 4 maggio. «Non conosco il progetto nello specifico - ha aggiunto -. Stiamo parlando di una riapertura che mi immagino sia anche omnicomprensiva anche a livello nazionale. La Lombardia ha presentato un suo progetto, come d'altronde ce l'abbiamo anche noi, e si rivolge ai cittadini sani»

No di Zingaretti. Reazioni in ordine sparso arrivano dalla maggioranza. Zingaretti, segretario del Pd, commenta così su Facebook. «L'uscita dal lockdown deve avvenire, ma avvenga dentro tempi e regole nazionali da individuare in fretta senza furbizie. Cos'altro deve accadere per capire che i nostri destini di italiani e di europei sono legati? E che ciò che accade a una Regione condiziona pesantemente ciò che accade su tutto il resto del Paese? Errare è umano, perseverare è diabolico».

Salvini: riapertura segnale di concretezza. «120mila cittadini di altre regioni sono venuti a curarsi in Lombardia, un record. In emergenza si sono creati tantissimi posti in terapia intensiva. Nessun dirigente si aspettava i monumenti ma nemmeno le inchieste. Possiamo aspettare la fine dell'epidemia prima di mandare gli ispettori in corsia?». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102,5. «Chiedere la riapertura da parte della Lombardia è un grande segnale di concretezza e di speranza, spero che il governo ne tenga conto».



