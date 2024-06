Fantaeuropee, la trovata del Pd per il voto dell'8 e 9 giugno: cos'è e come funziona

"Bonus Vannacci" e un'Elly Schlein «inestimabile». Forse la trovata non avrà lo stesso appeal del Fantasanremo. Ma in tempi di politica pop e di partecipazione al lumicino, specie tra i giovanissimi, si può sempre prendere spunto. E' così che nel Pd è nata l'idea: se esiste il Fantaeuropeo di calcio, perché non tentare anche col Fantaeuropee? E allora via: 140 "eurini" a testa (l'equivalente dei "baudi", la valuta del Fantasanremo), per formare il proprio "dream team" di candidati (tutti dem, va da sé) a Bruxelles.

Le squadre

A lanciare il concorso, mettendo in palio un tour guidato all'Europarlamento, è l'europarlamentare uscente Alessandra Moretti, ricandidata nella circoscrizione del Nordest. «È arrivato quello che tutti stavate aspettando - annuncia su Instagram l'esponente democrat - Il #fantaeuropee».

Visto che «ancano pochi giorni alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno», spiega, «abbiamo trovato un modo per ingannare l’attesa, divertirci e soprattutto smorzare la tensione». Poi l'appello: «Partecipa, crea la tua squadra, condividila in una storia e taggami!».

Proprio come il toto-classifica del Festival della canzone, l'idea è quella di coinvolgere il pubblico più giovane che bazzica i social. Solo che al posto dei vari Mahmood, Annalisa e co. in squadra si possono schierare Stefano Bonaccini, Nicola Zingaretti, Cecilia Strada e Marco Tarquinio». Non tutti insieme, a meno che non si vogliano esaurire subito gli "eurini" a disposizione. Ed Elly Schlein? Non disponibile: in quanto "fuoriclasse", o forse in quanto allenatrice, Moretti l'ha esclusa, valutandola «inestimabile».

I punteggi

E poi ecco le altre regole: in squadra devono comparire cinque uomini e cinque donne, non più di un capolista e non meno di un candidato di ogni circoscrizione. E se al Fantasanremo si facevano punti coi cantanti vestiti di nero, con occhiali da sole sul viso o vestiti in canottiera, giocoforza qui tocca cambiare schema: un eletto fa guadagnare 3 punti, un "ripescato" se ne merita uno. Se invece il proprio capitano prende più preferenze del generale Vannacci, ne incassa 6. Bonus, ovviamente, per la presenza in squadra di Alessandra Moretti, che se eletta fa portare a casa 3 punti. Via al Fantaeuropee, dunque. Con un'avvertenza scritta in piccolo, proprio come in ogni concorso che si rispetti: il tour guidato al Parlamento europeo "è soggetto alla rielezione" dell'uscente Moretti.