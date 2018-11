Il Popolo del Family Day si ricompatta, prima riunione programmatica con il ministro Fontana a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma - Il popolo del Family Day si ricompatta. Numerosi amministratori locali da tutta Italia si riuniranno sabato 17 novembre, a Milano per rilanciare un’agenda politica in materia di famiglia, vita e libertà educativa. Sul tappeto temi come l’utero in affitto, le adozioni omo-genitoriali, la legalizzazioni delle cosiddette droghe leggere, il contrasto al suicidio assistito, la valorizzazione del principio di obiezione di coscienza, l’educazione gender nelle scuole e anche le politiche fiscali e sociali tese a sostenere famiglie e natalità.L’evento costituisce la prima riunione programmatica di un intergruppo istituzionale animato da sindaci, governatori e consiglieri regionali, provinciali e comunali che intendono promuovere i principi del diritto naturale su cui fondare «una società più umana, attenta ai bisogni dei più deboli (anziani, donne, bambini e disabili) minacciati dalle logiche utilitaristiche della società dello scarto».La piattaforma inter-istituzionale sarà tenuta a battesimo dal presidente del Family day, Massimo Gandolfini, dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal Ministro, Lorenzo Fontana, l’assessore regionale alle Politiche per la Famiglia, Silvia Piani, e Gabriele Barucco, consigliere regionale della Lombardia – Commissione Sanità e Politiche Sociali.