Family act, Conte, Bonetti e Catalfo: «Un aiuto concreto per ripartire»

Family act, Bonetti e Catalfo: «Un aiuto concreto per ripartire». Così le ministre in apertura della conferenza dopo l'approvazione in consiglio del decreto.

Elena Bonetti: «Da questo momento penso l'Italia possa ripartire e questa è stata una scelta di coraggio e speranza. È un momento storico per il nostro paese». Lo ha affermato il ministro per le Pari opportunità e la famiglia al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al «Family act».

Family Act, sì del Cdm: assegno universale e altre misure per le famiglie, tutte le novità

E ancora: «Il Family act - ha detto la ministra - è una scelta di speranza e coraggio, fatta di concerto nel governo e nella maggioranza. Per questo abbiamo scelto di farlo partire nella parte dell'assegno unico attraverso un percorso parlamentare con la proposta di legge a firma Delrio, che è un primo passo concreto per realizzare il Family act e che vedrà la collaborazione di tutto il Parlamento».

Il premier Conte è intervenuto dopo le ministre nelle brevissima conferenza seguita al consiglio: «Abbiamo approvato in Cdm il Family act, per sostenere la genitorialità, contrastare la denatalità, favorire la crescita dei bambini e giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, soprattutto femminile. Devo a Bonetti e Catalfo l'impegno per portare a compimento questo importante provvedimento».

La app Immuni

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, ha affermato che «da lunedì sarà operativa su tutto il territorio l'applicazione Immuni. La potete scaricare in tutta sicurezza e tranquillità perchè tutela la privacy ma vi offre un'opportunità per avere informazioni in caso di contatti sospetti. È una app di cui siamo fieri anche perchè siamo stati i primi in Europa».

Ultimo aggiornamento: 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA