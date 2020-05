Centri estivi aperti prima del 15 giugno, assegno universale per i figli fino a 26 anni e agevolazioni per il rientro delle donne al lavoro. Alla fine tocca alle famiglie italiane. È questione di giorni infatti e sarà varato il tanto atteso Family Act. Vale a dire il pacchetto di misure che porterà anche all'istituzione di agevolazione per gli affitti delle giovani coppie e alla defiscalizzazione delle spese educative. In pratica si tratta di un piano organico che supporterà le famiglie a 360 gradi.

LA RIFORMA

Una riforma attesa da mesi che solo qualche giorno fa però era ancora in sospeso. L'apertura da parte del premier Giuseppe Conte nei confronti di Italia Viva e dei renziani, tra cui la ministra della Famiglia Elena Bonetti, è arrivata solo venerdì proprio sulle pagine del Messaggero. Un «Si al Family Act» che ha mandato al proprio posto tutti i tasselli e, con l'equilibrio politico in salvo, ha fatto ripartire il lavoro dei tecnici per gli ultimi aggiustamenti. Così in prima linea ci saranno 185 milioni di euro agli enti locali stanziati per finanziare le attività educative non scolastiche, la cosiddetta educazione informale, compresi i centri estivi. Questi ultimi in particolare dovrebbero partire dal 15 giugno ma sarà permesso alle Regioni anticiparne o posticiparne l'avvio in base all'andamento epidemiologico. Nel testo ci sarà anche l'assegno mensile universale per i figli fino a 26 anni.

Si tratta dell'ultima versione della misura approvata dalla scorsa Legge di Bilancio la cui entrata in vigore è attesa dal 1 gennaio 2021. L'assegno sarà mensile e proporzionale al reddito Isee con un coefficiente maggiorativo in base al numero dei figli e un aumento nel caso di disabilità. Per le cifre però, bisognerà aspettare il testo definitivo. In arrivo anche un nuovo assetto per gli asili nido. Si punta alla riapertura delle strutture dedicate ai bambini tra 0 e 3 anni affidando a ciascun operatore un numero massimo di 5 bimbi. Non solo, dovrebbero trovare spazio soluzioni sperimentali come i micro-nidi familiari (Tagesmutter) già attivi in Veneto e in Alto Adige.

In ogni caso, entro la fine della prossima settimana si attende l'arrivo di linee guida nazionali. Punti cardine del testo saranno inoltre i congedi parentali e la defiscalizzazione delle spese per i figli. Sarà cioè introdotta la possibilità per le famiglie di detrarre quanto speso per le attività educative, siano esse erogate da soggetti pubblici o privati. Per quanto riguarda i congedi parentali l'obiettivo è favorire una maggiore condivisione della responsabilità genitoriale. Per cui ci saranno l'estensione per i padri ad almeno 15 giorni (che si punta però ad estendere a 30) e forme di congedo retribuito e flessibile anche per figli in età più avanzata, coprendo ad esempio i colloqui scolastici. A supporto delle donne invece ci saranno una serie di misure - alcune varate con il contributo della neonata task force rosa del Comitato tecnico-scientifico - come incentivi per lo smart working, l'avvio di nuove imprese, l'assunzione di figure professionali femminili e la possibilità di usare il tempo della maternità per percorsi di formazione personale.

Ma soprattutto sono previste forme di agevolazione per il rientro delle donne al lavoro come un aumento di stipendio del 30% per coloro che decidono di tornare prima dalla maternità. Previste però anche nuove misure dedicate alle giovani coppie e in generale percorsi di incentivo all'autonomia giovanile. Ad esempio agevolazioni per gli affitti ed investimenti su formazione, sviluppo e ricerca oltre al sostegno economico per la frequenza dei corsi universitari Miur ed equivalenti. L'ultimo intervento riguarda invece le infrastrutture. Dovrebbero infatti esserci anche incentivi - ulteriori rispetto a quelli già stanziati nella legge di bilancio per il 2020 - per la costruzione e la riqualificazione di luoghi, anche polifunzionali, a servizio delle famiglie.

