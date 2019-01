Al Sermig di Torino si fa il punto sulla mancanza di sostegni alle famiglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma - La famiglia come via della pace, ma anche una riflessione a tutto tondo sulla crisi demografica italiana e le politiche che mancano. Saranno i temi del prossimo incontro organizzato dal Sermig di Torino, venerdì 1 febbraio. Stavolta l’Arsenale della Pace ospiterà Gigi De Palo e Anna Chiara Gambini,marito e moglie, che porteranno la loro esperienza di famiglia numerosi, con cinque figli.De Palo è da sempre impegnato sui temi delle politiche familiari. Già presidente delle Acli di Roma ed ex assessore tecnico alla famiglia e alla scuola del Comune di Roma, oggi è presidente nazionale del Forum delle associazioni famigliari. Nell’ottobre del 2014 è stato il promotore del ‘movimento dei passeggini’ che ha coinvolto migliaia di mamme e papà riempiendo piazza del Campidoglio di passeggini vuoti a causa degli aumenti delle tariffe degli asili nido della capitale.