«La natalità è alta in quei Paesi nei quali si investe in misure per conciliare famiglia e lavoro, laddove ciò non avviene non ci sono nuove nascite. In Italia si procede nella direzione opposta: a parole il governo fa proclami a favore della

natalità, nella realtà prende decisioni contrarie. Giudico un errore l'abolizione del bonus per il servizio di baby sitting in

caso di rinuncia al congedo parentale, per effetto della legge di bilancio». Lo afferma in una nota Renate Gebhard, presidente dei deputati della Svp, che nella precedente legislatura si era impegnata per un'estensione del bonus anche alle lavoratrici autonome. © RIPRODUZIONE RISERVATA