Fabio Fazio, la Rai taglia tre puntate del lunedì a Che tempo che fa

Fabio Fazio ha annunciato, senza apparenti toni polemici, che la Rai ha deciso di tagliare tre puntate della trasmissione del lunedì a partire dal 27 maggio. Quella di domani sarà dunque l'ultima trasmissione stagionale in apertura di settimana. Fazio, prima di chiamare sul palco Roberto Saviano, ha ringraziato i telespettatori per i successi di audience ottenuti. (1,5 milioni di telespettatori medi e 13% di share). Va ricordata anche la polemica con il ministro Matteo Salvini che più volte ha rifiutato inviti in trasmissione a Che tempo che Fa. «Un avviso al nostro pubblico: domani sarà l'ultima puntata del lunedì sera, ci è stato comunicato che le ultime tre non andranno in onda», ha detto Fazio.

Ultimo aggiornamento: 21:16

