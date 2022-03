Expo 2030, Mara Carfagna a Dubai lancia la candidatura di Roma: «Sede perfetta»

Mara Carfagna lancia Roma come sede per Expo 2030. Intervenuta a Dubai, la ministra per il Sud e la Coesione territoriale ha dichiarato che «la sua unicità riconosciuta a livello mondilae renderebbe Roma la sede perfetta per ospitare l'Esposizione Universale del 2030, che segnerà il 100° anniversario del Bureau» International des Expositions. «Spero sinceramente che potremo contare sul sostegno dei vostri Paesi, all'interno del Bureau».

Carfagna ha parlato di fronte ai rappresentanti dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) e dell'Indian Ocean Rim Association Iora (Associazione rivierasca dell'Oceano Indiano), organizzazioni che rispettivamente riuniscono 42 e 23 Paesi del mondo e che si sono incontrate al Padiglione Italia per l'evento «Two oceans, one challenge». L'esponente del governo ha ricordato il tema principale scelto per l'esposizione universale a Roma: «Persone e Territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione». «Roma non è solo una meta così attraente da essere di per sé una garanzia di successo per l'arrivo dei visitatori dell'Expo, ma anche una città che si è reinventata più volte nel corso della sua lunga storia. Roma ha una tradizione di essere aperta, universalistica, inclusiva e policentrica e ha una delle più grandi »cinture verdi« del mondo. Roma è perfetta per l'argomento selezionato per la nostra candidatura», ha sottolineato la ministra.