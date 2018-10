Gli ex M5S si organizzano: nasce "Sogno Italia". Ma sono i nuovi responsabili

Si chiamano "Sogno Italia" ma sono i nuovi responsabili. Ovvero una nutrita truppa di parlamentari ex M5S che vogliono darsi un'identità propria. Al momento si trovano nel gruppo misto del Maie. Allo loro testa c'è Salvatore Caiata, patron del Potenza calcio, a suo tempo finito nei guai per un'inchiesta su false fatture, accuse ore archiviate. Poi spiccano Catello Vitiello, allontanato perché in odore di massoneria, e Antonio Tasso, su di lui pesa una storia di cd contraffatti. E ancora: Silvia Benedetti e Andrea Cecconi, fuori dal M5S per la questione scontrini. Ora sognano l'Italia, e che duri la legislatura. © RIPRODUZIONE RISERVATA