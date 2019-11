Ex Ilva, respinti emendamenti di Italia Viva e Forza Italia. Ruocco (M5S): «Sono inammissibili, è speculazione politica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La commissione Finanze della Camera ha giudicato inammissibili gli emendamenti presentati da ItaliaViva e Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale per l'ex Ilva. In base a quanto si apprende la motivazione sarebbe l'estraneità di materia. Quello di Italia Viva in particolare proponeva di introdurre lo scudo penale.«Vergogna. Esprimo profonda indignazione per questa indecente speculazione politica sulla pelle dei cittadini di Taranto: abitanti e lavoratori». Così la presidente della commissione Finanze alla Camera, Carla Ruocco(M5S), commenta le critiche alla decisione di dichiarare inammissibili gli emendamenti al dl Fisco che chiedevano la reintroduzione dello scudo penale per la ex Ilva. «Questi emendamenti sono stati presentati con la consapevolezza che sono emendamenti civetta per fare un'indegna speculazione politica - spiega Ruocco - L'emendamento è stato dichiarato inammissibile perché esula dalla materia del decreto fiscale e questa è una questione di rispetto della legge. E chi dice il contrario mente sapendo di mentire!».Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati attacca: ««La presidente della Commissione Finanze di Montecitorio, la grillina Carla Ruocco, con una decisione miope ed estremamente grave, ha dichiarato inammissibile l'emendamento che il gruppo Forza Italia ha presentato al decreto fiscale, in discussione alla Camera, per ripristinare immediatamente, in merito alla vicenda dell'ex Ilva, lo scudo penale. I partiti che sostengono il Conte Bis si comportano in modo irresponsabile e bloccano, senza alcunmotivo, quello che poteva rappresentare un primo tassello utile per risolvere la crisi intorno all'acciaieria di Taranto. Pd-M5S-Iv-Leu hanno preferito scappare, rimandando ulteriormente decisioni che andranno inevitabilmente prese, e lasciando nell'incertezza un'intera città, le famiglie di 15mila lavoratori e il comparto dell'industria siderurgica italiana. Questo governo non è adatto a guidare un grande Paese come l'Italia»