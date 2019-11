Mittal lascia Taranto, il 15 gennaio fermato l'ultimo altoforno. Lite sui pagamenti all'indotto

«ArcelorMittal Italia sta lasciando lo stabilimento di Taranto senza aver pagato le aziende dell'indotto», avverte il presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro, che ha incontrato oggi il ministro Stefano Patuanelli, in una lettera inviata anche a Presidente della Repubblica e Premier. I crediti delle aziende dell'indotto «gravano tutti sulle spalle di seimila persone: imprenditori, lavoratori e famiglie». Così, sottolinea la lettera, «non siamo nelle condizioni di garantire il pagamento degli stipendi dei nostri dipendenti».

A questo proposito l'ad di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, su richiesta dei sindacati sulle preoccupazioni dell'indotto «ha chiarito che l'azienda rispetterà tutti gli impegni, a partire dal pagamento delle spettanze previste dal contratto di appalto». Lo comunicano le segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm, con una nota, dopo aver incontrato oggi l'ad.

Il piano per le fermate

«Questa mattina l'ad di Arcelor Mittal, Lucia Morselli, ha incontrato le Rsu di Taranto anche per comunicare il piano di fermate degli altoforni: Afo2 il 12 dicembre, Afo4 il 30 dicembre e Afo1 il 15 gennaio mentre verrà chiuso il treno a caldo tra il 26 e il 28 novembre per mancanza di ordini. Inoltre, la Rsu ha chiesto in che prospettive ci si muove e se intendono fare dichiarazioni di esuberi, discussione che l'azienda ha rinviato al tavolo ministeriale di domani».

Così il segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli Questo piano di fermate, aggiunge il sindacalista, «modifica sostanzialmente le previsioni contenute nell'Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) pertanto l'azienda si confronterà con il ministero dell'ambiente su questo cambio di programma. Se ancora non fosse chiaro la situazione sta precipitando in un quadro sempre più drammatico che non consente ulteriori tatticismi della politica».

Emiliano: «Con la decarbonizzazione si eviterebbero anche gli esuberi»

«La decarbonizzazione avverrebbe anche con la sperimentazione di nuove tecnologie e potrebbe collocare l'acciaieria di Taranto nella nuova era dell'acciaio mondiale, un'era a basso livello di emissioni di CO2 e di inquinanti. Questa è la sfida della Puglia». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla vicenda ex Ilva di Taranto, a margine della seduta del Consiglio regionale. «Se noi iniziamo il percorso di costruzione della nuova fabbrica - ha spiegato - gli esuberi sono molto di meno perché questi esuberi possono essere impegnati nella realizzazione della nuova fabbrica». «E comunque - ha proseguito - se c'è l'innovazione tecnologica sono possibili sia aiuti da parte dell'Unione Europea sia da parte dell'Italia, che consentirebbero di superare la crisi aziendale in questo momento, fermo restando il ridimensionamento produttivo con il meccanismo a carbone». «Nel frattempo - ha concluso - si inizia la ricostruzione dei forni elettrici. Sembra tutto facile come lo dico io, me ne rendo conto, invece è molto più complesso perché è un processo che porta via anni. Però questa è la sfida per tenere aperta l'Ilva».

Di Maio: «Centro o fuori il Movimento»​

«Chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell' Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movimento non lo piangerà». Così il capo politico del M5s Luigi Di Maio in un post dove aggiunge: il M5s lavora «per cambiare il Paese» e «a testa bassa, non alimentando retroscena su qualche giornale compiacente».

«Sapevamo bene che sarebbe potuto succedere che qualcuno di noi pensasse più ai suoi interessi» dice e conclude: «Chi è interessato a fare il gioco degli altri e del sistema può accomodarsi in un partito».



«In un momento difficile per tutti e per il Paese - sottolinea ancora Di Maio - vedo che c'è qualcuno più interessato ad alzare polemiche inutili sul Movimento, qualcuno che presta il fianco a una stampa che ci ha sempre disprezzato, che lo fa rincorrendo il suo ego, la propria visibilità, disinteressandosi di tutto quel che sta accadendo intorno a noi».



«Il Movimento - precisa il ministro degli Esteri - è un'altra cosa, il Movimento si occupa dei problemi delle persone, il Movimento è quella forza politica - lo ricordo per chi non l'avesse ancora capito - che taglia le poltrone in parlamento, che non prende tangenti sulle opere pubbliche e che quando fa una scelta di politica economica, la fa pensando all'ambiente e alla salute di tutti noi. Tutto questo si ottiene lavorando ogni giorno a testa bassa, non alimentando retroscena su qualche giornale compiacente. Per carità, l'ego umano lo conosciamo, e quando il Movimento è nato sapevamo bene che sarebbe potuto succedere che qualcuno di noi pensasse più ai suoi interessi che a quelli del Paese. Era una cosa prevedibile, nessuno si stupisce. Bene, chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell' Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movimento non lo piangerà. Qui si pensa al Paese, qui nel M5S siamo portavoce dei cittadini e di nessun altro. Auguro buon lavoro ai parlamentari che si stanno occupando della moratoria sui mutui per imprenditori e famiglie di Venezia e della legge di bilancio. Ringrazio il ministro Patuanelli per l'impegno e la professionalità che sta impiegando per l' Ilva e la città di Taranto. Noi siamo questo, noi combattiamo il sistema per il Paese. Non il contrario», conclude Di Maio

