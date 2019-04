Europee, rimpasto nel Lazio di Zingaretti: Smeriglio corre e si dimette, al suo posto Leodori

Grandi manovre in Regione Lazio. Alle prossime elezioni europee si candiderà con la lista del Pd Massimiliano Smeriglio (volto storico della sinistra romana e non solo, proveniente da Sel), attuale vicepresidente e braccio destro, o meglio sinistro, del governatore e segretario del Pd Nicola Zingaretti. Smeriglio - che si dimetterà prima del voto - sarà sostituito in giunta da Daniele Leodori, attuale presidente del consiglio regionale. A cascata alla guida dell'Aula finirà Mauro Buschi, attuale capogruppo del Pd alla Pisana. Ruolo, quest'ultimo, che sarà ricoperto da Marco Vincenzi. Ultimo aggiornamento: 18:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA