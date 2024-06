Elezioni Europee 2024, 16enni alle urne in cinque Paesi europei: quali sono e perché hanno abbassato l'età minima per il diritto di voto

Quasi due milioni di adolescenti europei tra i 16 e i 17 anni residenti in Belgio, Germania, Malta, Austria e Grecia si preparano a esercitare per la prima volta il diritto di voto alle imminenti elezioni europee. I rispettivi governi di questi Paesi hanno infatti abbassato l'età minima per poter accedere alle urne. In Italia il limite per il voto è fissato a 18 anni per il Parlamento e a 25 per il Senato. Ma l'argomento non è nuovo: l'ultimo a proporre una riforma in tal senso è stato l'allora segretario del Pd, Enrico Letta, nel 2021, e più recentemente il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo.

I cinque Paesi

L'Austria ha introdotto il diritto di voto per i sedicenni nel 2007, su decisione del governo di grande coalizione tra conservatori e socialdemocratici, ma l'esercizio del voto è iniziato un anno dopo, nel settembre 2008, aggiudicandosi il titolo di primo Paese dell'Unione Europea ad abbassare l'età minima legale per il voto.

Malta ha seguito l'esempio nel 2008, permettendo ai cittadini di 16 anni di esercitare il diritto di voto. Tuttavia, per essere candidabili, i cittadini maltesi devono aver compiuto 18 anni. Un caso particolare è quello della Grecia, dove l'età minima per votare è di diciassette anni, ampliando così di alcune decine di migliaia il bacino elettorale ellenico. Germania e Belgio sono le ultime arrivate nel club dei giovani votanti, entrambe nell'ultimo anno

Le nuove arrivate

Il voto di oltre 1,5 milioni di sedici e diciassettenni tedeschi (ben oltre la popolazione di un piccolo Paese Ue) e di 270mila giovani belgi alle europee sarà una novità mai accaduta prima nella storia dei loro Paesi. Per i belgi inoltre non sarà solo una possibilità, ma un dovere. La Corte Costituzionale Federale ha infatti sancito che l'obbligo di voto, presente nel Paese per gli adulti, si dovrà estendere anche agli elettori minorenni.

L'obiettivo

Obiettivo dell'Eurocamera è massimizzare la partecipazione al voto delle giovani generazioni. Le precedenti Europee hanno mostrato un'affluenza giovanile relativamente bassa, il 42% tra gli under 25, un dato però in aumento di 14 punti percentuali rispetto alla tornata precedente. «Per il Parlamento il voto dei giovani è una priorità, per molte ragioni. La prima è che queste sono probabilmente le elezioni che plasmeranno il futuro delle nuove generazioni. Ciò che accadrà a livello europeo avrà probabilmente un impatto maggiore e più duraturo sui giovani delle decisioni nazionali prese nel breve periodo», ha osservato Jaume Duch, portavoce del Parlamento europeo.