© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se davvero il 26 maggio la Gran Bretagna voterà alle elezioni europee le conseguenze non saranno solo tecniche, con l'aumento dei deputati europei da 705 a 751, ma anche politiche perché l'equilibrio del parlamento si sposterà a sinistra. Ad oggi infatti, senza il voto della Gran Bretagna, i Popolari sono accreditati di 180/190 seggi mentre gli eletti per i Socialisti e Democratici sono stimati intorno a quota 140. Ma al momento in Gran Bretagna il partito laburista è nettamente in testa nei sondaggi con il 38% dei consensi. Questo consentirebbe l'elezione a Strasburgo di una trentina di parlamentari laburisti e quindi aderenti al PSE che si avvicinerebbe ai Popolari e potrebbe persino eguagliarlo o superarlo come numero di eletti. I Popolari non avrebbero alcun vantaggio dalla partecipazione alle europee perché i Conservatori inglesi (accreditati del 23% dei voti pari a circa 20 deputati) confluirebbero nel gruppo dei Conservatori e Riformisti.