Elezioni europee: i partiti che rischiano di non superare la soglia del 4%. Quali le conseguenze?

A meno di due settimane dalle elezioni europee, che si terranno l'8 e il 9 giugno, si intensifica la competizione tra i partiti. I sondaggi profilano uno scenario politico vicino a quello a cui abbiamo assisitito negli scorsi mesi. Ma rimane poco tempo per fare affidamento su queste rilevazioni. Infatti, allo scattare delle due settimane prima del voto, non sarà più possibile pubblicare sondaggi.

Sondaggi politici, FdI in testa: il Pd accorcia le distanze. La Lega (ri)supera Fi. M5s stabile

Per comprendere quali saranno le liste che rischiano di restare fuori dall'Europarlamento, bisogna affrettarsi e confrontare i sondaggi attuali. Quali sono, quindi, i partiti che corrono su un fil di lana, e soprattutto, quali sono le conseguenze che ne deriverebbero?

La soglia

La legge elettorale per le europee prevede che le liste raggiungano almeno il 4% dei voti validi espressi a livello nazionale.

Sotto questa soglia una lista non elegge nessun parlamentare europeo.

In equilibrio sul crinale

Corre sul filo di lana la lista Stati Uniti d’Europa – formata da Più Europa e Italia Viva – con il 4,5 per cento. Al limite della soglia di sbarramento del 4 per cento anche Alleanza Verdi Sinistra – formata da Europa Verde e Sinistra Italiana – con il 4,3 per cento. Infine, in equilibrio sul crinale la lista Azione-Siamo europei con il 3,9 per cento.

Sotto la soglia

Si prevede che resteranno sotto alla soglia di sbarramento Libertà, la lista formata da diciannove simboli guidata dal sindaco di Taormina, Cateno De Luca, con il 2,1 per cento e Pace Terrà Dignità, del giornalista Michele Santoro, con il 2 per cento. A causa di scarse rilevazioni nei sondaggi, non è possibile, invece, calcolare la media dei sondaggi per Alternativa Popolare, il partito del sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

I seggi

Come riporta Pagella Politica, la lista di Renzi e +Europa potrebbero ottenere intorno ai 4 seggi, così come Alleanza Verdi-Sinistra. Azione è sotto la soglia del 4 per cento, motivo per cui l’esito più probabile è che il partito di Carlo Calenda non ottenga nessun seggioi. Lo stesso discorso vale per le liste Libertà e Pace Terra Dignità, e Alternativa Popolare.

L'effetto

Attualmente, i partiti Libertà e Pace, Terra, e Dignità sono lontani dal raggiungere questa soglia. Tuttavia, la possibilità che queste liste riescano a superarla non è irrilevante per la dinamica elettorale complessiva. Se riuscissero a ottenere il 4% dei voti, avrebbero diritto a seggi nel Parlamento Europeo, riducendo così la quota di seggi disponibili per i partiti maggiori. Al contrario, se non riuscissero a superare lo sbarramento, i loro seggi verrebbero redistribuiti tra i partiti che hanno superato la soglia, rafforzando quantitativamente le forze maggioritarie. E' quindi cruciale il risultato che otterranno i partiti vicini al 4%, perché influisce sul bilanciamento delle forze politiche complessive, potendo alterare significativamente la distribuzione dei seggi e l'influenza dei partiti maggiori.

Un posto assicurato

Secondo i sondaggi di Youtrend per Agi, resta forte il consenso di Fratelli d'Italia, che si porta a casa un buonissimo 27,2 per cento. Segue il Pd con il 21 per cento e il M5S con il 15,9. Nel duello per il quarto posto assoluto tra Lega e Forza Italia, il partito del Carroccio, forse anche grazie alla cura Vannacci, ha una tendenza leggermente più positiva, con un 8,7 per cento, rispetto all 8,5 degli azzurri.