Elezioni europee, possibili scenari: i duelli tra Forza Italia-Lega e M5s-Pd

A un giorno dalle elezioni, tutto pronto in Italia per l'apertura dei seggi. Intanto le urne sono già opertive in alcuni Paesi dell’Unione Europea: ieri mattina i seggi olandesi hanno inaugurato una sessione elettorale che in quattro giorni porterà al voto oltre 370 milioni di elettori. Oggi è il turno di Irlanda e Repubblica Ceca.

Per quanto riguarda le previsioni, gli istituti di ricerca non hanno più pubblicato sondaggi allo scoccare delle due settimane dal voto. Tuttavia, è possibile presumere alcuni scenari. Quali sorprese e quali sviluppi ci si possono aspettare da queste elezioni?

Lega e Fi

Continua lo scontro tra Lega e Forza Italia. Roberto Vannacci potrebbe essere l'elemento decisivo per spostare l'ago della bilancia a favore della Lega nelle elezioni europee. I due partiti sono impegnati da alcuni mesi in un duro testa a testa con Forza Italia per aggiudicarsi il secondo posto nella coalizione di centrodestra, e il generale Vannacci potrebbe influenzare significativamente i risultati. Secondo un recente sondaggio di Bidimedia, circa il 64% degli elettori leghisti sarebbe disposto a votare per lui. Intanto Fi punta a superare il 10 per cento. «Sto lavorando per prendere il maggior numero di consensi per Forza Italia, non mi interessa cosa dice Salvini, non faccio confronti con altri», così ha commentato tajani a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1.

Pd e M5s

Per il leader del Carroccio, la Lega «sarà ampiamente il secondo partito del centrodestra alle elezioni europee». Un anno fa quando morì Berlusconi ci davano tutti per scomparsi, ora prendere più o meno voti di un altro non mi interessa, il nostro obiettivo è quello arrivare al 10%», ha replicato l'azzurro.

Schlein affronta una doppia sfida questo fine settimana: da un lato, il tentativo di recuperare terreno al centrodestra e contrastare il consenso di Giorgia Meloni; dall'altro, mantenere la leadership nel centrosinistra, con il M5S e le ambizioni di Verdi e Sinistra che minacciano di sottrarre voti e sicuramente potrebbe complicare la situazione. Il M5S è particolarmente agguerrito e cercherà di ottenere un numero significativo di voti nel Sud Italia, dove il suo consenso è tradizionalmente più forte. Il cima di tensione tra Pd e M5S sicuramente risente dalle bufere giudiziarie che hanno investito il Pd in Puglia ad aprile, portando al dissolvimento del campo largo con M5S. Dopo l’'inchiesta sul presunto voto di scambio che ha coinvolto Anita Maurodinoia, membro della giunta regionale guidata da Michele Emiliano, e l'arresto per corruzione di Alfonso Pisicchio, ex assessore di Emiliano durante il precedente mandato, quel che resta del campo largo sono solo macerie. Gli scandali giudiziari sono stati agitati da Conte in campagna elettorale con l'obiettivo di mettere a nudo le incongruenze e le fragilità del Pd. E fargli l’ennesimo sgambetto.