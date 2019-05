© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nell'Unione Europea non c'è spazio per nazionalismo ed egoismo». Lo ha detto il segretario SvpPhilipp Achammer durante il congresso del suo partito a Merano. Achammer ha difeso l'accordo con Forza Italia. «Non siamo una bandiera al vento e non abbiamo venduto la nostra anima. Non dimenticheremo mai i nostri valori e la nostra storia», ha detto il segretario Svp. «Il nostro partito - ha proseguito - unisce e non erige nuove frontiere. Non abbiamo bisogno di leader e capitani». Achammer ha ribadito che «l'unica strada percorribile è stata quella di un accordo con un partito rappresentato nel Ppe. Oltre all'accordo tecnico con Forza Italia ne è statostipulato uno politico con la Csu e la Oevp», ha sottolineato.Achammer ha evidenziato l'importanza dell'Europa per l'Alto Adige, ricordando la rimozione dei controlli di frontiera alBrennero. Il segretario Svp ha ribadito la lealtà e «l'ottima collaborazione» con il governatore e collega di partito ArnoKompatscher.In videomessaggi il capolista del Ppe Manfred Weber, quello di Forza Italia Antonio Tajani e il cancelliere austriacoSebastian Kurz hanno sottolineato la buona collaborazione dei Partiti popolari in Europa e l'importanza di un buon risultato elettorale il 26 maggio del Ppe.