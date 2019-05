© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È necessario riaprire una stagione di investimenti per i nostri territori». Lo ha sottolineato Roberto Gualtieri, eurodeputato del Partito Democratico e presidente della Commissione per i Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo, intervenendo a Firenze al convegno organizzato da Leganet e ALI su Sistema creditizio, enti locali e sviluppo dei territori.«Per farlo dobbiamo essere in grado di convogliare e coordinare tutti gli strumenti: fondi europei, InvestEu, investimenti nazionali che vanno scorporati dal calcolo del deficit, investitori istituzionali e sistema del credito. In questo quadro occorre creare una cabina di regia per la definizione di obiettivi comuni, mettendo al centro infrastrutture, reti, sostenibilità ambientale, innovazione e welfare».Gualtieri ha continuato ricordando che uno dei primi importanti appuntamenti della nuova legislatura sarà il negoziato finale per l’approvazione del prossimo quadro finanziario multiannuale, «dove, insieme alle forze progressiste, siamo riusciti a spostare il baricentro degli investimenti dall’est al sud dell’Europa, quindi con più finanziamenti per il nostro Paese. Anche in questo quadro l’alleanza del governo italiano con i paesi di Visegrad è sbagliata e controproducente», ha concluso.