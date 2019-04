© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorteggio ultimato in Commissione di Vigilanza Rai per definire l'ordine di svolgimento delle tribune elettorali realizzate dalla Rai, dall'8 al 12 aprile, secondo le regole stabilite dal regolamento sulla par condicio durante la campagna elettorale per le elezioni europee. Ed ecco l'esito dell'estrazione fatta nell'Aula della bicamerale.Lunedì 8 aprile gli ospiti politici che prenderanno parte alle tribune su Rai 2 alle 17.20 circa (con replica radiofonica) appartengono al Gruppo per le Autonomie, alla lista Tsipras, a Ncd-Udc e alla lista Maie.Martedì 9 aprile sarà la volta di Fratelli d'Italia (Fdi); Noi con l'Italia- Usei; Civica Popolare; + Europa - Centro Democratico.Mercoledì 10 aprile: Gruppo Misto Camera; Partito democratico (Pd); Lega; Movimento 5 Stelle (M5S).Giovedì 11 aprile: Forza Italia (Fi); M5S; Pd; Lega; Gruppo Misto Senato.Venerdì 12 aprile: Fi; M5S; Fdi; Liberi e Uguali (Leu).