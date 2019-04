​Europee, nei simboli compare per la prima volta la parola "Sovranisti"

È la prima volta che alle elezioni Europee comare in un simbolo la parola "Sovranisti". È il contrassegno di Fratelli d'Italia depositato al Viminale. Nel logo appaiono, oltre al nome della leader Giorgia Meloni e al tradizionale simbolo del partito, le scritte sovranistì e conservatorì. «È un simbolo - ha spiegato il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida - che sarà corredato da un programma importante che sarà presentato sabato e domenica al Lingotto.

Sovranisti e conservatori, perché siamo una alternativa di governo possibile, e assieme al nome della nostra leader abbiamo indicato il nome della famiglia a cui abbiamo aderito. Noi siamo già nei 'Conservatori riformistì, vogliamo cacciare la sinistra e sogniamo una Europa confederale che curi gli interessi della gente. 'Sovranistì è per noi un elemento identitario - ha detto ancora Lollobrigida - a quello miriamo, decidere a casa nostra. Siamo contro l'Europa che cancella le identità, che sia forte verso l'esterno e non verso l'interno».

Il partito guidato da Meloni ha in programma al Lingotto di Torino il 13 e 14 aprile una conferenza programmatica dal titolo: “In Europa per cambiare tutto” con cui aprirà ufficialmente la campagna elettorale per le Europee.

