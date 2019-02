Europee, le liste della Svp sudtirolese e dei popolari trentini (Patt) collegate a Forza Italia

Forza Italia lavora a una lista per le europee in grado di raggruppare i soggetti politici che in Italia

aderiscono al Partito popolare europeo (Ppe). Il Ppe è la famiglia politica maggiormente rappresentata in ciascuna delle istituzioni europee e raccoglie le forze europeiste moderate, cristiano democratiche e conservatrici. Per questo Forza Italia ha deciso di includere in questo progetto anche i popolari sudtirolesi della Südtiroler Volkspartei ( Svp) e gli omologhi trentini del Partito Autonomista Trentino Tirolese (Patt), che si presenteranno con una lista propria, in collegamento con la lista di Forza Italia, cosi come è previsto per le minoranze linguistiche. © RIPRODUZIONE RISERVATA